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Rivelate nuove dimensioni della cooperazione tra Tel Aviv e Abu Dhabi nella guerra contro l'Iran

27 aprile 2026 - 12:50
News ID: 1806974
Source: ABNA24
Rivelate nuove dimensioni della cooperazione tra Tel Aviv e Abu Dhabi nella guerra contro l'Iran

Un sito web americano ha rivelato nuove dimensioni della cooperazione militare tra gli Emirati Arabi Uniti (EAU) e il regime sionista nel corso della guerra contro l'Iran.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, il portale americano Axios ha svelato che il regime sionista, poco dopo l'inizio della guerra con l'Iran, ha inviato il sistema di Cupola di Ferro insieme a un team militare per la sua attivazione negli Emirati Arabi Uniti.

Questa azione del regime sionista riflette l'entità della cooperazione militare e di sicurezza con gli EAU. Nel rapporto si afferma che, dopo le vaste operazioni missilistiche e dei droni dell'Iran contro gli Emirati, il Primo Ministro del regime sionista, Benjamin Netanyahu, su richiesta di Abu Dhabi, ha deciso di inviare il sistema di Cupola di Ferro e dozzine di soldati sionisti negli Emirati. Questo passo è avvenuto dopo i contatti con Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente degli EAU.

Secondo Axios, questa è la prima volta che il sistema di Cupola di Ferro viene utilizzato al di fuori dei territori occupati e in un altro paese. È stato anche riferito che alcuni attacchi aerei del regime sionista contro posizioni in Iran sono stati condotti per ridurre gli attacchi contro gli Emirati.

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