Frazione di Hezbollah: Le previsioni di Trump sull'Iran erano sbagliate

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, citando al-Akhbar, Mohammed Raad, presidente della fazione parlamentare legata all'Hezbollah del Libano, ha sottolineato che l'aggressione americano-sionista contro l'Iran non è riuscita a raggiungere i suoi obiettivi, ma ha piuttosto portato alla luce la crisi del concetto di superiorità americana e i limiti della potenza militare.

Ha aggiunto: In precedenza, Trump aveva espresso sorpresa riguardo all'entità e all'intensità della resistenza dell'Iran. Queste parole mostrano che le sue stime sulla natura e sulla potenza del sistema iraniano erano errate. Tel Aviv e Washington avevano scommesso sul crollo immediato del sistema iraniano, ma gli eventi hanno mostrato che Teheran si è rapidamente ricostituita all'ombra della solidarietà tra il sistema e il popolo.

Raad ha sottolineato che lo squilibrio tra la potenza militare e i criteri politici negli Stati Uniti ha portato questo paese a fallire sulla scena globale. Le esperienze recenti a Gaza, in Libano e in Iran hanno dimostrato che le aggressioni militari rapide, anche con una superiorità tecnologica, sono condannate al fallimento. Ciò che sta accadendo a Gaza, in Libano e in Iran offre un modello diverso di conflitto con gli Stati Uniti e il regime sionista.