Pezeshkian: Qualsiasi negoziato per la riapertura dello Stretto di Hormuz richiede la revoca del blocco navale

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, nella conversazione telefonica della sera di mercoledì 6 maggio 2026, Masoud Pezeshkian, Presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, ed Emmanuel Macron, Presidente della Francia, hanno discusso e scambiato opinioni sugli ultimi sviluppi regionali, l'andamento dei negoziati e alcune questioni strategiche, tra cui la situazione dello Stretto di Hormuz.

In questa conversazione, nel quadro della sottolineatura delle soluzioni diplomatiche, il Presidente del nostro paese, ringraziando la Francia per i suoi sforzi, ha dichiarato: "Siamo lieti che l'approccio francese sia basato sulla risoluzione dei problemi attraverso il dialogo, e la Repubblica Islamica dell'Iran ha sempre accolto con favore un tale approccio."

Pezeshkian ha poi sottolineato le ripetute violazioni della tregua da parte del regime sionista nei suoi continui attacchi al Libano e ha chiarito: "Questo regime non ha assolutamente rispettato gli impegni sulla tregua. Così come non ha mai rispettato il cessate il fuoco a Gaza, ora in Libano viola ripetutamente gli accordi. Purtroppo, la comunità internazionale rimane spettatrice dei crimini, del genocidio e dell'aggressione di questo regime. È naturale che in tali condizioni la resistenza islamica in Libano agisca nel quadro della difesa del proprio paese e del proprio popolo."

In un'altra parte della conversazione, spiegando le precedenti esperienze negoziali, il Presidente del nostro paese, riferendosi alle ripetute manovre ostruzionistiche degli americani in tutti i processi di dialogo, ha dichiarato: "Durante i negoziati bilaterali tra Iran e Francia a New York, nonostante fossero stati raggiunti degli accordi in quella sede, furono proprio gli Stati Uniti a impedire il progresso del processo con il loro ostruzionismo. Purtroppo, i paesi europei, invece di assumere una posizione critica nei confronti di questo comportamento, attivando il meccanismo di snapback, hanno di fatto imposto pressioni secondarie sull'Iran e hanno deviato il percorso della diplomazia da un impegno costruttivo verso pressioni, minacce e sanzioni, mentre la Repubblica Islamica dell'Iran era entrata in questo processo in buona fede."