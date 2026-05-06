Media in lingua ebraica: Gli Stati Uniti non sono in grado di proteggere le navi nello Stretto di Hormuz

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, il canale 12 della televisione del regime sionista, citando alti funzionari di questo regime, ha dichiarato che gli americani non hanno praticamente la capacità di proteggere le navi che attraversano lo Stretto di Hormuz.

Questa rete di notizie, citando alti funzionari sionisti, aggiunge che la decisione di Trump di sospendere l'「operazione libertà」 alla luce dell'attuale precaria situazione di sicurezza è una decisione drammatica.

Questa fonte di notizie israeliana, sottolineando che il comando centrale americano non è in grado di proteggere le petroliere a Hormuz, ha espresso che il percorso alternativo proposto da Washington lungo le coste dell'Oman è molto pericoloso e molto stretto.

Trump ha annunciato a mezzanotte di domenica l'operazione 「Progetto Libertà」 per portare fuori le navi bloccate nello Stretto di Hormuz e ha detto che l'operazione sarebbe iniziata lunedì pomeriggio.

Questa operazione militare, che Abbas Araghchi, il ministro degli Esteri iraniano, aveva descritto come un 「progetto vicolo cieco」, è fallita, e l'Iran mantiene ancora il suo controllo sullo Stretto di Hormuz. Contrariamente alle affermazioni degli Stati Uniti, il transito delle navi attraverso questa via d'acqua avviene sulla base di permessi iraniani.

Donald Trump ieri, 48 ore dopo l'inizio della sua illusoria operazione, ha affermato di aver preso la decisione di sospendere l'operazione militare con l'obiettivo di 「testare la possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran e firmarlo in futuro」.

Il presidente americano ha affermato in un post sulla piattaforma Truth Social che la sua decisione è stata presa su richiesta del Pakistan e di altri paesi e sul 「successo militare enorme」 ottenuto durante la guerra contro l'Iran. Ha fatto riferimento a 「progressi significativi verso il raggiungimento di un accordo completo e finale con i rappresentanti di Teheran」.