Calo del 2% del prezzo del petrolio Brent dopo il ritiro di Trump dal "Progetto Libertà"

Secondo un rapporto del corrispondente dell'ABNA che cita Oil Price, dopo l'annuncio del ritiro di Donald Trump dal cosiddetto "Progetto Libertà", il mercato petrolifero globale ha subito un calo dei prezzi e il prezzo del Brent è sceso di circa il 2% a 108,4 dollari al barile.

Nelle contrattazioni di martedì, il prezzo del greggio West Texas Intermediate (WTI) è sceso dell'1,5% a 100,7 dollari al barile. Il greggio Murban è stato scambiato in calo dell'1,3% a 106 dollari.

Nel frattempo, il gas naturale è sceso dello 0,32% a 2,779 dollari, la benzina dello 0,62% e il gasolio da riscaldamento dello 0,53%.

L'indice WTI Midland ha registrato il calo maggiore tra gli indici, scendendo del 4,17% a 105,9 dollari. Il paniere petrolifero dell'OPEC è sceso del 3,77% a 116,5 dollari, mentre il paniere petrolifero indiano è rimasto stabile a 118,7 dollari invariato rispetto al giorno precedente.

Gli analisti del mercato energetico attribuiscono il recente calo dei prezzi all'aumento delle incertezze politiche negli Stati Uniti e a un aggiustamento delle aspettative riguardo alla continuazione dei programmi energetici del governo statunitense dopo il ritiro di Trump dal Progetto Libertà.