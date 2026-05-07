India: presentata nuova opera su strutture matematiche del Corano

Un nuovo libro che esamina le strutture matematiche e i modelli numerici all'interno del Sacro Corano è stato presentato durante un incontro a Srinagar, nella regione del Kashmir sotto amministrazione indiana.



La cerimonia di presentazione dell'opera, organizzata dall'Eesaar Welfare Trust, si è tenuta domenica presso l'Hotel Welcome di Srinagar.



Il libro, originariamente scritto in inglese e tradotto in urdu dal noto scrittore Shahbaz Hakbari, s'intitola "Quran Shareef Mein Mojood Riyaziati Haqaiq" (Le Realtà Matematiche Presenti nel Nobile Corano).



L'evento è stato presieduto dal noto studioso del Corano, Kaleem Ullah Khan, mentre diversi altri studiosi, tra cui Maulana Showkat Hussain Keng, vi hanno preso parte come ospiti d'onore.



Nel corso del programma, studiosi di letteratura araba e di matematica hanno presentato dettagliate relazioni di approfondimento sul libro, evidenziando i suoi tentativi di creare un ponte tra il testo religioso e la comprensione matematica.



I relatori hanno sottolineato l'importanza di questo tipo di opere, che hanno il merito di ispirare i lettori verso una riflessione più profonda sul Corano da diverse prospettive.