Russia e Oman sottolineano la necessità di raggiungere un accordo sull'Iran

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Russia al-Youm, il Ministero degli Esteri russo ha annunciato che "Sergei Lavrov" ha discusso con il suo omologo omanita "Badr al-Busaidi" della situazione in Medio Oriente.

Secondo il rapporto del ministero, Sergei Lavrov e Badr al-Busaidi, in una telefonata, hanno discusso la situazione in Medio Oriente e la crisi del Golfo Persico.

In una dichiarazione pubblicata sul sito web del ministero si legge: "Nel colloquio tra i ministri degli Esteri di Russia e Oman, sono stati discussi gli aspetti attuali dell'agenda mediorientale con particolare attenzione alla situazione nella regione del Golfo Persico."

La dichiarazione ha aggiunto: "Entrambe le parti hanno sottolineato l'importanza di prevenire la ripetizione di violenze e danni alle infrastrutture civili derivanti da attacchi che prendono di mira il territorio iraniano e i paesi arabi vicini."

Il Ministero degli Esteri russo ha osservato: "I due ministri hanno sottolineato la necessità di partecipare a un rapido ritorno a un accordo politico e diplomatico riguardante la situazione intorno all'Iran."

Secondo la dichiarazione della diplomazia russa, "Sergei Lavrov ha ribadito la disponibilità di Mosca a fornire l'assistenza necessaria per raggiungere gli obiettivi desiderati."