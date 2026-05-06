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Senatore russo: È giunto il momento per una soluzione diplomatica dei problemi del Medio Oriente

6 maggio 2026 - 13:45
News ID: 1810642
Source: ABNA24
Senatore russo: È giunto il momento per una soluzione diplomatica dei problemi del Medio Oriente

Un senatore russo, in reazione al ritiro americano dal piano contro la sicurezza nello Stretto di Hormuz, ha dichiarato che è giunto il momento per una soluzione diplomatica dei problemi del Medio Oriente.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando RIA Novosti, il senatore russo Vladimir Dzhabarov ha dichiarato: "Senza la partecipazione della Russia, che ha buone relazioni sia con l'Iran che con i paesi rivieraschi del Golfo Persico, non si può superare la situazione attuale in Medio Oriente."

Affermando che gli Stati Uniti da soli non saranno in grado di risolvere il conflitto, ha sottolineato che è giunto il momento per una soluzione diplomatica della situazione in Medio Oriente.

Negli ultimi giorni, gli Stati Uniti intendevano, nel quadro di un progetto chiamato 'Progetto Libertà', violare il cessate il fuoco con l'Iran e invadere la zona di sicurezza iraniana nello Stretto di Hormuz. La reazione delle forze armate della Repubblica Islamica ha portato al ritiro di Washington da questa avventura.

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