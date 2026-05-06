Il ministro degli Esteri cinese: L'istigazione alla guerra di USA e Israele contro l'Iran è illegale

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando Al Jazeera, Wang Yi, il ministro degli Esteri cinese, nell'incontro con Abbas Araghchi, ministro degli Esteri del nostro paese, ha dichiarato che Pechino è pronta a continuare gli sforzi per ridurre il livello di tensioni nella regione.

Ha definito un cessate il fuoco completo come inevitabile e ha sottolineato che la regione si trova in un punto di svolta decisivo e che sono necessari incontri diretti tra le parti.

Wang Yi, nel suo intervento durante l'incontro con il suo omologo iraniano, ha definito illegale l'istigazione alla guerra degli Stati Uniti e del regime sionista contro l'Iran.

Il capo della diplomazia del nostro paese, in questo incontro, esprimendo gratitudine per le posizioni ferme della Cina, in particolare nella condanna dell'aggressione degli Stati Uniti e del regime sionista contro il nostro paese, ha definito Pechino un amico intimo di Teheran e ha sottolineato che la cooperazione tra i due paesi nelle circostanze attuali continua più forte che in passato.

Araghchi ha ribadito che la guerra imposta all'Iran costituisce un'aggressione palese e una chiara violazione delle leggi e degli statuti internazionali.

Il ministro degli Esteri del nostro paese ha inoltre dichiarato che l'Iran farà del suo meglio per preservare i propri diritti e interessi legittimi nei negoziati e accetterà solo un accordo giusto e completo.