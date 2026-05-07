Ancora una volta il "6 maggio": il giorno della sconfitta di Trump nel Mar Rosso e nello Stretto di Hormuz

Agenzia di stampa Abna, redazione internazionale: Il 6 maggio 2025, la presenza militare americana sulle coste del Mar Rosso nello Yemen è terminata e le navi americane sono state costrette a fuggire di fronte alle forze armate yemenite.

La resistenza yemenita ha dimostrato al mondo in questo conflitto che l'equilibrio delle forze non si misura più con la potenza militare e il numero di portaerei, ma con la volontà di un esercito e di una nazione che non arretra ed è invincibile.

Il fallimento della deterrenza militare americana a Bab el-Mandeb e Hormuz

Le contraddizioni di Donald Trump, presidente americano, e la confusione del suo governo oggi nell'aggressione contro la Repubblica Islamica dell'Iran ci ricordano le contraddizioni e la confusione del suo governo durante l'aggressione militare contro lo Yemen. Trump, che negli ultimi mesi ha avuto l'illusione di porre fine alla guerra contro l'Iran nel giro di poche settimane, aveva in precedenza anche nutrito l'illusione di conquistare lo Yemen in poche settimane per poter aprire il passaggio marittimo per la navigazione del nemico sionista nel Mar Rosso.

L'amministrazione Trump all'epoca, basandosi sull'illusione di potenza e deterrenza, stabilì un arco di tempo limitato per la sua invasione dello Yemen e sosteneva che questi attacchi non sarebbero durati più di "poche settimane", ma l'andamento degli eventi bellici non si volse a suo favore.

L'enorme flotta militare americana, dopo 52 giorni di aggressione militare contro lo Yemen durante i quali effettuò oltre 1700 raid aerei e bombardamenti navali, si trovò ad affrontare una difficile realtà sul campo imposta da Sana'a.

L'esercito yemenita in questo periodo sorprese Washington con le sue capacità militari efficaci, abbattendo 7 droni spia MQ-9 e, cosa più importante, costrinse la portaerei Harry Truman alla fuga prima del previsto e costrinse alla fuga anche le portaerei Vinson e Eisenhower con i suoi missili e droni, tanto che la velocità di queste navi durante la fuga causò la caduta e l'affondamento di un caccia avanzato F18 americano nelle calde acque della regione.

Alla fine Washington, rendendosi conto che un'offensiva militare contro lo Yemen non poteva portare i risultati desiderati e che imponeva ingenti costi alla sua economia e all'industria militare, preferì ritirarsi dalla regione e tornare a una soluzione politica, alla mediazione internazionale e a un accordo.

Un accordo sostenuto dall'Oman era "necessario" per l'uscita dell'America dalla crisi del Mar Rosso, per far sì che uscisse da questa guerra con una minore perdita di faccia. Ciò avvenne mentre Trump cercava di far credere all'opinione pubblica che Sana'a si fosse arresa. Questo accordo fu in definitiva una vittoria per lo Yemen e un riconoscimento del nuovo equilibrio deterrente che lo Yemen aveva imposto alla regione, senza fare alcuna concessione al nemico nel suo sostegno a Gaza e alla Palestina e continuando il blocco navale del regime sionista.

L'accordo di cessate il fuoco dell'Oman tra Sana'a e Washington fu uno sviluppo cruciale nel corso del conflitto, infranse l'illusione dell'orgoglio e del dominio americano nella regione, e questo è esattamente ciò che ci aspettiamo si ripeta nell'attuale fase del conflitto americano-sionista con l'Iran. Questo accordo distrusse la deterrenza americana nella regione, impose nuove e difficili equazioni alle forze navali americane nella regione e scrisse una nuova fine all'era delle portaerei americane. Questa è una cosa che anche la rivista americana The Atlantic ha sottolineato, e molti membri della marina americana, soldati e ufficiali, e persino lo stesso Trump, hanno descritto gli yemeniti come coraggiosi.