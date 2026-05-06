Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Alex Ward, giornalista del Wall Street Journal, ha scritto sul social network X: "Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, ha chiarito oggi che è stanco di fare ulteriore guerra. Il 'Progetto Libertà' minacciava il cessate il fuoco."

Ha aggiunto: "Rubio oggi in una conferenza stampa ha presentato un memorandum d'intesa con l'Iran, non un vero accordo."

Il giornalista del Wall Street Journal, affermando che l'incontro di Trump con il presidente cinese è la prossima settimana, ha aggiunto: "Tutti i segnali indicano che Trump intende smettere, dichiarare vittoria e andare per gli affari suoi."

Negli ultimi giorni, gli Stati Uniti intendevano, nel quadro di un progetto chiamato 'Progetto Libertà', violare il cessate il fuoco con l'Iran e invadere la zona di sicurezza iraniana nello Stretto di Hormuz. La reazione delle forze armate della Repubblica Islamica ha portato al ritiro di Washington da questa avventura.