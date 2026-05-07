Hezbollah ha preso di mira il comando dei sionisti nel sud del Libano

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando il media al-Ilam al-Harbi, Hezbollah libanese ha dichiarato di aver preso di mira con un drone il centro di comando dell'esercito del regime sionista nel sud del Libano.

In una dichiarazione di Hezbollah riguardo a questa operazione si legge: "Nel quadro della difesa del Libano e del suo popolo e in risposta alla violazione della tregua da parte del nemico israeliano e agli attacchi che hanno preso di mira i villaggi del sud del Libano, causando il martirio e il ferimento di un certo numero di civili, i combattenti della resistenza islamica alle ore 10:18 di stamattina (giovedì) hanno colpito con precisione con un drone esplosivo il centro di comando dell'esercito occupante nella cittadina di al-Bayyada."

I combattenti della resistenza islamica hanno inoltre alle ore 14:00 di oggi bombardato con razzi il centro di raduno di veicoli militari dell'esercito occupante nella cittadina di Shama.