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Hezbollah ha preso di mira il comando dei sionisti nel sud del Libano

8 maggio 2026 - 00:35
News ID: 1811315
Source: ABNA24
Hezbollah ha preso di mira il comando dei sionisti nel sud del Libano

Hezbollah ha annunciato che, oltre a un attacco missilistico contro il centro di raduno di veicoli di militari sionisti nella cittadina di Shama nel sud del Libano, ha anche distrutto con un drone il centro di comando dell'esercito occupante nella cittadina di al-Bayyada.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando il media al-Ilam al-Harbi, Hezbollah libanese ha dichiarato di aver preso di mira con un drone il centro di comando dell'esercito del regime sionista nel sud del Libano.

In una dichiarazione di Hezbollah riguardo a questa operazione si legge: "Nel quadro della difesa del Libano e del suo popolo e in risposta alla violazione della tregua da parte del nemico israeliano e agli attacchi che hanno preso di mira i villaggi del sud del Libano, causando il martirio e il ferimento di un certo numero di civili, i combattenti della resistenza islamica alle ore 10:18 di stamattina (giovedì) hanno colpito con precisione con un drone esplosivo il centro di comando dell'esercito occupante nella cittadina di al-Bayyada."

I combattenti della resistenza islamica hanno inoltre alle ore 14:00 di oggi bombardato con razzi il centro di raduno di veicoli militari dell'esercito occupante nella cittadina di Shama.

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