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33 navi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore con il permesso della marina dei Pasdaran

25 maggio 2026 - 10:43
News ID: 1818554
Source: ABNA24
33 navi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore con il permesso della marina dei Pasdaran

Nelle ultime 24 ore, 33 navi, tra cui petroliere, portacontainer e altre navi mercantili, dopo aver ottenuto il permesso, con il coordinamento e la sicurezza forniti dalla marina dei Pasdaran (IRGC Navy), hanno attraversato lo Stretto di Hormuz.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, l'ufficio relazioni pubbliche della marina dei Pasdaran ha annunciato: Nelle ultime 24 ore, 33 navi, tra cui petroliere, portacontainer e altre navi mercantili, dopo aver ottenuto il permesso, con il coordinamento e la sicurezza forniti dalla marina dei Pasdaran, hanno attraversato lo Stretto di Hormuz.

La marina dei Pasdaran ha dichiarato: Il controllo intelligente dello Stretto di Hormuz, dopo l'aggravarsi dell'instabilità causata dall'aggressione dell'esercito terrorista americano nello Stretto di Hormuz, viene effettuato con forza ed efficacia dalla marina dei Pasdaran.

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