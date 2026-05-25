33 navi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore con il permesso della marina dei Pasdaran

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, l'ufficio relazioni pubbliche della marina dei Pasdaran ha annunciato: Nelle ultime 24 ore, 33 navi, tra cui petroliere, portacontainer e altre navi mercantili, dopo aver ottenuto il permesso, con il coordinamento e la sicurezza forniti dalla marina dei Pasdaran, hanno attraversato lo Stretto di Hormuz.

La marina dei Pasdaran ha dichiarato: Il controllo intelligente dello Stretto di Hormuz, dopo l'aggravarsi dell'instabilità causata dall'aggressione dell'esercito terrorista americano nello Stretto di Hormuz, viene effettuato con forza ed efficacia dalla marina dei Pasdaran.