Sheikh Naim Qassem: Le armi rimarranno nelle nostre mani; L'Iran uscirà vittorioso dalla guerra

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al-Manar, lo sceicco Naim Qassem, segretario generale di Hezbollah in Libano, ha dichiarato: Oggi discuteremo della Giornata della Resistenza e della Liberazione, della situazione politica attuale e della situazione in Iran, Bahrein e Palestina. Mi congratulo con i musulmani per l'Eid al-Adha, la festa del sacrificio, del perdono e dell'interazione con la fede che porta al confronto con il diavolo.

Ha aggiunto: Possiamo trarre cinque principi importanti dalla resistenza e dalla liberazione. Chiunque abbia partecipato alla resistenza è stato un partner in essa e nella liberazione raggiunta. La resistenza è il risultato della guida del sayyed dei martiri della Umma, sayyed Hassan Nasrallah.

Il segretario generale di Hezbollah in Libano ha dichiarato: Questa vittoria è stata il risultato della cooperazione tra esercito, popolo e resistenza. C'era coordinamento tra governo e resistenza, e questo è stato un fattore importante e influente nel raggiungimento della libertà. Resistenza e liberazione sono una festa per i popoli liberi del mondo e una festa per la Palestina. Ricordiamo qui il presidente Émile Lahoud e Nabih Berri, il presidente del Parlamento, che sono stati sostenitori della libertà.

Il progetto di Israele è l'eliminazione della resistenza e l'occupazione graduale del Libano

Ha aggiunto: Quindici anni di occupazione, insieme alla creazione di un esercito del Libano del Sud, miravano a realizzare le ambizioni del nemico israeliano in Libano. L'accordo umiliante del 17 maggio non fu attuato e fu annullato nel 1984, e questo fu un passo verso la libertà che fu raggiunta nell'anno 2000. Mi congratulo con tutti per questa grande libertà, questo orgoglio e questa dignità.

Il segretario generale di Hezbollah in Libano ha dichiarato: Il 24 novembre 2024, il governo libanese ha raggiunto un accordo indiretto che avrebbe dovuto porre fine all'occupazione e fermare gli attacchi. Per 15 mesi dopo l'accordo, gli attacchi israeliani sono continuati. Il governo libanese non è stato in grado di attuarlo. Le concessioni che il governo libanese faceva sono continuate fino a quando, il 2 marzo 2026, la resistenza è stata messa fuori legge. Chiedo al governo libanese di annullare le decisioni prese contro la resistenza e di stare dalla parte del suo popolo. Il progetto di Israele è l'eliminazione della resistenza e l'occupazione graduale del Libano come parte del suo programma.

Sheikh Naim Qassem ha dichiarato: Le recenti sanzioni americane sono state imposte con lo scopo di esercitare pressioni, e questo dimostra l'incapacità di raggiungere i propri obiettivi. Le sanzioni americane non ci indeboliranno, e se l'America dovesse mostrare ancora più brutalità, non otterrà nulla in Libano.

Ribadendo la sua opposizione al disarmo di Hezbollah in Libano, ha sottolineato: Il disarmo significa privare il Libano delle sue capacità difensive e aprire la strada alla sua distruzione, e questo è inaccettabile per noi. Ci dicono di aiutarli nel nostro stesso disarmo, in modo che Israele possa entrare, ucciderci e sfollare la nostra gente.