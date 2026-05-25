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Manifestazioni antisioniste in Corea del Sud per porre fine alla guerra contro Gaza

25 maggio 2026 - 10:46
News ID: 1818561
Source: ABNA24
Manifestazioni antisioniste in Corea del Sud per porre fine alla guerra contro Gaza

Decine di attivisti e sostenitori della Palestina in Corea del Sud, tenendo un raduno e una marcia, dichiarando la loro solidarietà con la Palestina, hanno chiesto la fine della guerra contro Gaza.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita il Centro informazioni palestinese, la capitale della Corea del Sud è stata teatro di un raduno e di una marcia di solidarietà con la Palestina, a cui hanno partecipato decine di attivisti e sostenitori della Palestina.

Secondo questo rapporto, i partecipanti a questo raduno hanno chiesto la fine degli attacchi del regime israeliano contro la Striscia di Gaza e si sono opposti all'estensione della guerra nella regione all'Iran e al Libano. Hanno anche chiesto la fine di qualsiasi intervento americano nei conflitti in corso in Medio Oriente.

Questo raduno si è tenuto nel distretto di «Gwanghwamun» nel centro di Seul. I manifestanti tenevano striscioni di condanna della guerra contro Gaza e hanno intonato slogan a sostegno della fine delle operazioni militari e della sospensione del sostegno militare al regime israeliano.

I partecipanti hanno anche sottolineato la loro solidarietà con il popolo palestinese e con i civili vittime dell'escalation delle tensioni regionali.

In questa marcia sono stati lanciati slogan come «Fine della guerra» e «Fermare l'aggressione contro Gaza, Libano e Iran». Numerosi manifestanti hanno anche condannato le politiche statunitensi di sostegno a Israele e hanno avvertito che la continua escalation potrebbe allargare la portata dei conflitti nella regione.

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