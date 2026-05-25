Manifestazioni antisioniste in Corea del Sud per porre fine alla guerra contro Gaza

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita il Centro informazioni palestinese, la capitale della Corea del Sud è stata teatro di un raduno e di una marcia di solidarietà con la Palestina, a cui hanno partecipato decine di attivisti e sostenitori della Palestina.

Secondo questo rapporto, i partecipanti a questo raduno hanno chiesto la fine degli attacchi del regime israeliano contro la Striscia di Gaza e si sono opposti all'estensione della guerra nella regione all'Iran e al Libano. Hanno anche chiesto la fine di qualsiasi intervento americano nei conflitti in corso in Medio Oriente.

Questo raduno si è tenuto nel distretto di «Gwanghwamun» nel centro di Seul. I manifestanti tenevano striscioni di condanna della guerra contro Gaza e hanno intonato slogan a sostegno della fine delle operazioni militari e della sospensione del sostegno militare al regime israeliano.

I partecipanti hanno anche sottolineato la loro solidarietà con il popolo palestinese e con i civili vittime dell'escalation delle tensioni regionali.

In questa marcia sono stati lanciati slogan come «Fine della guerra» e «Fermare l'aggressione contro Gaza, Libano e Iran». Numerosi manifestanti hanno anche condannato le politiche statunitensi di sostegno a Israele e hanno avvertito che la continua escalation potrebbe allargare la portata dei conflitti nella regione.