12 operazioni di rappresaglia di Hezbollah contro posizioni ed equipaggiamenti del regime sionista

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando il media "Guerra di resistenza", Hezbollah libanese ha dichiarato in un comunicato ufficiale che in 12 operazioni separate ha preso di mira con attacchi di droni posizioni, dispositivi ed equipaggiamenti dell'esercito del regime sionista nel sud del Libano.

Secondo questo comunicato, i combattenti della resistenza islamica nella prima operazione hanno preso di mira un veicolo militare dell'esercito israeliano nella base di "Ras al-Naqoura" utilizzando un drone.

Hezbollah ha inoltre annunciato nella sua seconda operazione che con un drone kamikaze ha colpito con precisione e distrutto il dispositivo di disturbo per droni del regime sionista nella località di "an-Naqoura".

Nello stesso contesto, nella terza operazione, un raduno di militari dell'esercito del regime sionista nell'area di "Iskanderuna" situata nella località di "al-Bayyada" nel sud del Libano è stato preso di mira da un attacco di drone di Hezbollah.

Il gruppo non ha fatto alcun cenno al possibile numero di vittime tra i soldati sionisti.