L'esercito è pronto a una risposta decisa e totale contro qualsiasi minaccia e aggressione

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, in occasione del 3 Khordad, anniversario della liberazione della coraggiosa Khorramshahr, l'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran ha emesso una dichiarazione in cui onora questo giorno, lo definisce un simbolo della resistenza e dell'unità della nazione iraniana, e ha sottolineato la prontezza dell'esercito a contrastare qualsiasi aggressione dei nemici.
24 maggio 2026 - 12:52
News ID: 1818125
Source: ABNA24
L'esercito ha sottolineato in una dichiarazione: «L'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran, con determinazione ferma e volontà incrollabile, si è preparato a rispondere in modo deciso e totale contro qualsiasi minaccia e aggressione dei nemici.»
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