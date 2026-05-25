Petraeus: Gli Stati Uniti sono in una posizione di stallo strategico di fronte all'Iran

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita il sito web The Hill, il generale David Petraeus, ex comandante del Comando Centrale dell'esercito terrorista americano (CENTCOM) ed ex direttore della CIA, in un discorso ha riconosciuto: Gli Stati Uniti sono in una posizione difficile e di stallo strategico con l'Iran.

Secondo questo media, l'ex direttore della CIA ha dichiarato di non aver visto alcun segno della volontà dell'Iran di ridurre le sue richieste durante i negoziati in corso con gli Stati Uniti.

L'ex comandante del CENTCOM ha aggiunto: «Non ho certamente visto alcun segno che abbiano apportato modifiche sostanziali alle loro richieste, vale a dire il nostro ritiro dal Golfo Persico, il pagamento di risarcimenti a loro e il mantenimento del controllo sullo Stretto di Hormuz. Penso che siamo in una posizione difficile, e loro sanno ovviamente che il presidente degli Stati Uniti (Trump) deve affrontare le elezioni di medio termine.»

David Petraeus ha poi aggiunto: «Sembra che l'Iran pensi che, continuando a insistere sulle sue posizioni nei negoziati, abbia una maggiore capacità di sopportare queste condizioni. Un'ulteriore escalation delle tensioni da parte degli Stati Uniti renderà le infrastrutture critiche (relative agli aggressori americani) nei paesi del Golfo Persico, che sono già state danneggiate nel corso di questo conflitto, ancora più vulnerabili.»

Ha descritto questa situazione come uno stallo strategico in cui «ogni percorso comporta aspetti negativi potenziali significativi.»