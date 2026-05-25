Le conseguenze della guerra contro l'Iran: una catastrofe politica per la Casa Bianca

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il giornale americano Politico ha riferito che il forte aumento del prezzo della benzina è una catastrofe politica nazionale per la Casa Bianca. Mentre gli americani iniziano i loro viaggi estivi, il prezzo della benzina crea una sfida politica interna in ogni stato americano.

In questo rapporto si sottolinea che, mentre l'amministrazione di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, si concentra sul prezzo di 5.02 dollari al gallone, il prezzo della benzina in molti stati si avvicina o ha superato questo livello. Questo livello è il più alto registrato durante l'amministrazione di Joe Biden, ex presidente degli Stati Uniti, nel 2012, quando la guerra in Ucraina ha interrotto le catene di approvvigionamento energetico.

Il rapporto prosegue affermando che lo stato di Washington ha stabilito un nuovo record con 5.79 dollari, mentre molti altri stati si stanno avvicinando a nuovi record, poiché la causa principale di questi forti aumenti (il disordine nello Stretto di Hormuz) rimane invariata.

I dati pubblicati da GasBuddy mostrano che solo il 56% degli americani intende fare un viaggio su strada di oltre due ore, in calo rispetto al 69% dell'anno scorso.

In precedenza, un'analisi economica condotta da ricercatori dell'Università Brown ha mostrato che dall'inizio degli attacchi degli Stati Uniti e del regime sionista contro l'Iran, ogni famiglia americana ha pagato in media 190 dollari e 47 centesimi in più per il carburante. Questo importo per molte famiglie equivale a una bolletta elettrica mensile o alle spese alimentari di una settimana per una coppia.