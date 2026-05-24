Hamas: L'attacco israeliano al comando di polizia di Gaza mira a creare caos

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, l'Hamas ha fermamente condannato l'attacco odierno del regime di occupazione sionista al quartier generale della polizia palestinese nel nord della città di Gaza, definendolo un nuovo crimine commesso con l'obiettivo di creare caos nella Striscia di Gaza.

In una dichiarazione, l'Hamas ha affermato che il crimine del regime sionista – l'attacco al quartier generale della polizia palestinese nel nord della città di Gaza che ha portato al martirio di 6 membri e ufficiali di polizia – è un nuovo crimine nel quadro di un piano evidente che il regime di occupazione fascista sta cercando di attuare per diffondere caos nella Striscia di Gaza e continuare a prendere di mira commissariati e forze di polizia.

Il movimento ha definito il bersagliamento intenzionale delle forze di polizia civile che svolgono il loro dovere di mantenere la sicurezza della società nella Striscia di Gaza un evidente crimine di guerra e ha aggiunto: Questa azione è la continuazione della guerra di genocidio e un tentativo di distruggere la struttura sociale e creare un vuoto di sicurezza, dopo che la macchina da guerra sionista si è rivelata incapace di piegare la nostra nazione e resistenza e costringerle alla resa.

L'Hamas ha infine chiesto ai paesi garanti dell'accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza di adempiere alle proprie responsabilità e fermare queste pericolose violazioni.

Il movimento ha anche sottolineato la necessità di contrastare i piani terroristici del regime sionista che mirano a continuare e approfondire la catastrofe umanitaria nella Striscia di Gaza, e ha chiesto sostegno all'istituzione della polizia civile affinché possa svolgere il suo compito di mantenere la sicurezza e proteggere la società.

Va notato che la Direzione Generale della Polizia di Gaza ha annunciato che in seguito a un attacco aereo dell'esercito israeliano contro un comando di polizia nell'area di al-Tawam, nel nord di Gaza, cinque ufficiali e agenti di polizia sono stati uccisi e molti altri feriti.

Secondo questo rapporto, i caccia israeliani hanno colpito questo comando di polizia con almeno due missili.