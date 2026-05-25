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Attacco elettronico all'aereo del ministro della Difesa britannico al confine con la Russia

25 maggio 2026 - 10:51
News ID: 1818565
Source: ABNA24
Attacco elettronico all'aereo del ministro della Difesa britannico al confine con la Russia

L'aereo del ministro della Difesa britannico al confine tra Russia ed Estonia è stato preso di mira da un attacco elettronico.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il giornale The Times citando una fonte militare ha annunciato che l'aereo che trasportava John Healey, ministro della Difesa britannico, durante il volo dall'Estonia a Londra e vicino ai confini russi, è stato soggetto a disturbo elettronico.

Le relazioni tra Russia e Gran Bretagna sono peggiorate dall'inizio della guerra in Ucraina. Mosca accusa Londra di fare sabotaggio e di impedire la costruzione della pace con Kiev.

La Gran Bretagna, come uno dei membri principali della NATO, negli ultimi anni ha aumentato le sue attività sul confine orientale della NATO con la Russia, in particolare nei paesi baltici.

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