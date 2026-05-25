Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il giornale The Times citando una fonte militare ha annunciato che l'aereo che trasportava John Healey, ministro della Difesa britannico, durante il volo dall'Estonia a Londra e vicino ai confini russi, è stato soggetto a disturbo elettronico.

Le relazioni tra Russia e Gran Bretagna sono peggiorate dall'inizio della guerra in Ucraina. Mosca accusa Londra di fare sabotaggio e di impedire la costruzione della pace con Kiev.

La Gran Bretagna, come uno dei membri principali della NATO, negli ultimi anni ha aumentato le sue attività sul confine orientale della NATO con la Russia, in particolare nei paesi baltici.