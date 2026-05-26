L'ambasciatore iraniano a Mosca: Gli americani non sono coordinati nei negoziati

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Kazem Jalali, ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran in Russia, in un'intervista al quotidiano Kommersant di Mosca, ha aggiunto: «Diverse volte sono state scambiate proposte, ma come ho detto, la ragione del loro fallimento è l'approccio di Trump stesso.»

Ha dichiarato: «Ad esempio, l'ultima volta abbiamo fatto una proposta. Il negoziatore americano ha detto: abbiamo bisogno di una settimana per esaminarla. Ma due ore dopo Trump ha detto: no, respinta. Questo dimostra che non sono coordinati tra loro.»

L'ambasciatore iraniano a Mosca ha detto: «Questa situazione dimostra che in America una sola persona prende le decisioni – e cioè Trump stesso. E Trump non ha in mente nient'altro che la vittoria e il prestigio per se stesso.»

Rispondendo alla domanda se, oltre al processo di mediazione pakistano, sia in corso uno scambio segreto di messaggi tra Iran e America, Jalali ha detto: «No. I nostri messaggi sono esattamente quelli scambiati tramite la parte pakistana. E le proposte che l'Iran ha fatto finora sono state ragionevoli.»

Ha aggiunto: se gli americani cercassero la fine della guerra e accettassero i requisiti del negoziato – cioè che il risultato non è determinato dall'inizio – allora questi negoziati avrebbero potuto avere successo.

L'ambasciatore iraniano in Russia ha detto: «Il problema dell'America di oggi e di Trump stesso è che vuole dettare istruzioni. Se dovessimo accettare le istruzioni americane, perché avremmo resistito per quasi cinque decenni? Abbiamo pagato un prezzo alto per l'indipendenza del nostro paese. È naturale che non accettiamo imposizioni.»