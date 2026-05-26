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L'ambasciatore iraniano a Mosca: Gli americani non sono coordinati nei negoziati

26 maggio 2026 - 11:22
News ID: 1819033
Source: ABNA24
L'ambasciatore iraniano a Mosca: Gli americani non sono coordinati nei negoziati

Kazem Jalali, riferendosi ai negoziati tra Teheran e Washington, ha dichiarato: Alcune posizioni contraddittorie della delegazione negoziale americana e del presidente di questo paese indicano che non sono coordinati tra loro.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Kazem Jalali, ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran in Russia, in un'intervista al quotidiano Kommersant di Mosca, ha aggiunto: «Diverse volte sono state scambiate proposte, ma come ho detto, la ragione del loro fallimento è l'approccio di Trump stesso.»

Ha dichiarato: «Ad esempio, l'ultima volta abbiamo fatto una proposta. Il negoziatore americano ha detto: abbiamo bisogno di una settimana per esaminarla. Ma due ore dopo Trump ha detto: no, respinta. Questo dimostra che non sono coordinati tra loro.»

L'ambasciatore iraniano a Mosca ha detto: «Questa situazione dimostra che in America una sola persona prende le decisioni – e cioè Trump stesso. E Trump non ha in mente nient'altro che la vittoria e il prestigio per se stesso.»

Rispondendo alla domanda se, oltre al processo di mediazione pakistano, sia in corso uno scambio segreto di messaggi tra Iran e America, Jalali ha detto: «No. I nostri messaggi sono esattamente quelli scambiati tramite la parte pakistana. E le proposte che l'Iran ha fatto finora sono state ragionevoli.»

Ha aggiunto: se gli americani cercassero la fine della guerra e accettassero i requisiti del negoziato – cioè che il risultato non è determinato dall'inizio – allora questi negoziati avrebbero potuto avere successo.

L'ambasciatore iraniano in Russia ha detto: «Il problema dell'America di oggi e di Trump stesso è che vuole dettare istruzioni. Se dovessimo accettare le istruzioni americane, perché avremmo resistito per quasi cinque decenni? Abbiamo pagato un prezzo alto per l'indipendenza del nostro paese. È naturale che non accettiamo imposizioni.»

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