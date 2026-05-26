Reazione del consolato iraniano in India alle nuove dichiarazioni di Trump

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il consolato iraniano ad Hyderabad, in India, in risposta ai discorsi ripetitivi e alla retorica di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha dichiarato: se l'Iran avesse voluto darvi l'uranio, lo avrebbe fatto molto prima dell'inizio della guerra.

Questo centro diplomatico iraniano in India, rivolgendosi al governo di Washington, ha scritto: se aveste potuto prenderlo con la guerra, lo avreste fatto da tempo.

Il consolato iraniano in India ha sottolineato: ora l'unica cosa che potete fare [voi americani] è ripetere i vostri sogni falliti.

L'ente diplomatico, ironicamente verso Trump per la sua sottomissione al primo ministro del regime sionista, ha dichiarato: questo è il risultato e il prezzo della fiducia riposta in un amico criminale di guerra e illuso.

Trump nella sua ultima dichiarazione ha affermato che l'uranio ad alto arricchimento dell'Iran deve essere distrutto – un sogno che il presidente americano ha ripetuto molte volte ma che finora non è riuscito a realizzare.