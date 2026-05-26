  1. Home
  2. servizio
  3. Iran

Reazione del consolato iraniano in India alle nuove dichiarazioni di Trump

26 maggio 2026 - 11:23
News ID: 1819034
Source: ABNA24
Reazione del consolato iraniano in India alle nuove dichiarazioni di Trump

Il consolato iraniano in India ha reagito alle nuove dichiarazioni del presidente americano sulla distruzione dell'uranio iraniano ad alto arricchimento, definendole una ripetizione dei sogni falliti di Trump.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il consolato iraniano ad Hyderabad, in India, in risposta ai discorsi ripetitivi e alla retorica di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha dichiarato: se l'Iran avesse voluto darvi l'uranio, lo avrebbe fatto molto prima dell'inizio della guerra.

Questo centro diplomatico iraniano in India, rivolgendosi al governo di Washington, ha scritto: se aveste potuto prenderlo con la guerra, lo avreste fatto da tempo.

Il consolato iraniano in India ha sottolineato: ora l'unica cosa che potete fare [voi americani] è ripetere i vostri sogni falliti.

L'ente diplomatico, ironicamente verso Trump per la sua sottomissione al primo ministro del regime sionista, ha dichiarato: questo è il risultato e il prezzo della fiducia riposta in un amico criminale di guerra e illuso.

Trump nella sua ultima dichiarazione ha affermato che l'uranio ad alto arricchimento dell'Iran deve essere distrutto – un sogno che il presidente americano ha ripetuto molte volte ma che finora non è riuscito a realizzare.

Your Comment

You are replying to: .
captcha