Netanyahu trasportato in ospedale

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Russia Al-Youm, Benjamin Netanyahu, primo ministro del regime sionista di 76 anni, è stato trasferito la scorsa notte in un ospedale a Gerusalemme occupata.

L'ufficio di Netanyahu ha affermato che il motivo del trasferimento in ospedale era un mal di denti. I precedenti interventi chirurgici di Netanyahu per curare un tumore e il suo nuovo ricovero hanno nuovamente attirato l'attenzione degli analisti sulla salute fisica del primo ministro del regime sionista e sulla sua capacità di gestire gli affari, comprese le questioni belliche e militari.

Ciò avviene nonostante un mese fa Netanyahu abbia annunciato per la prima volta di essere in cura per un tumore maligno alla prostata. Questo intervento è seguito al suo precedente intervento del dicembre 2024 per curare un tumore benigno alla prostata.

Netanyahu ha affermato che il suo tumore è stato curato con successo, ma non ha menzionato i tempi della cura.

Il primo ministro del regime sionista aveva ritardato di due mesi la pubblicazione di un rapporto medico sulle sue condizioni fisiche. Nel 2024, dopo la diagnosi di un'infezione delle vie urinarie causata da un «tumore benigno della prostata», è stato sottoposto a un intervento alla prostata, ma non è noto il momento del suo secondo intervento, che ha annunciato per la prima volta. Nel 2023 gli è stato anche impiantato un pacemaker.