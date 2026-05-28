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Hamas: Le minacce di Israele contro il Libano richiedono un’azione immediata della comunità internazionale

28 maggio 2026 - 10:42
News ID: 1819656
Source: ABNA24
Hamas: Le minacce di Israele contro il Libano richiedono un’azione immediata della comunità internazionale

Il movimento di resistenza islamica Hamas ha definito le minacce del regime sionista contro il Libano meridionale come una continuazione della politica di aggressione.

Secondo l’agenzia di stampa ABNA citando la rete Al-Masirah, il movimento di resistenza islamica palestinese (Hamas) ha dichiarato che le minacce del regime sionista di estendere gli attacchi al sud del Libano sono una continuazione della politica di aggressione e punizione collettiva contro i popoli della regione, e ciò richiede una reazione immediata da parte della comunità internazionale.

In questa dichiarazione, Hamas ha ribadito la sua piena solidarietà con il Libano, il suo popolo e la sua resistenza, e ha sottolineato il diritto della popolazione del Libano meridionale a opporsi all’occupazione e a difendere la propria terra e sovranità.

Il movimento ha anche invitato la Lega Araba, l’Organizzazione per la Cooperazione Islamica e la comunità internazionale ad agire per fermare immediatamente le ripetute aggressioni del regime sionista contro il Libano.

Hamas ha infine dichiarato: La comunità internazionale deve assumersi le proprie responsabilità politiche e umanitarie e porre fine alla politica aggressiva che il regime sionista sta conducendo contro i popoli musulmani.

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