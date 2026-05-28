Hamas: Le minacce di Israele contro il Libano richiedono un’azione immediata della comunità internazionale

Secondo l’agenzia di stampa ABNA citando la rete Al-Masirah, il movimento di resistenza islamica palestinese (Hamas) ha dichiarato che le minacce del regime sionista di estendere gli attacchi al sud del Libano sono una continuazione della politica di aggressione e punizione collettiva contro i popoli della regione, e ciò richiede una reazione immediata da parte della comunità internazionale.

In questa dichiarazione, Hamas ha ribadito la sua piena solidarietà con il Libano, il suo popolo e la sua resistenza, e ha sottolineato il diritto della popolazione del Libano meridionale a opporsi all’occupazione e a difendere la propria terra e sovranità.

Il movimento ha anche invitato la Lega Araba, l’Organizzazione per la Cooperazione Islamica e la comunità internazionale ad agire per fermare immediatamente le ripetute aggressioni del regime sionista contro il Libano.

Hamas ha infine dichiarato: La comunità internazionale deve assumersi le proprie responsabilità politiche e umanitarie e porre fine alla politica aggressiva che il regime sionista sta conducendo contro i popoli musulmani.