Mossa ostile degli Stati Uniti contro un’istituzione iraniana: Sanzionata la via d’acqua del Golfo Persico

Secondo l’agenzia di stampa ABNA citando la rete Al Jazeera, il Dipartimento del Tesoro statunitense ha annunciato di aver aggiunto alla propria lista di sanzioni l’Autorità per la gestione della via d’acqua del Golfo Persico.

Va notato che l’Autorità per la gestione della via d’acqua del Golfo Persico (Persian Gulf Strait Authority - PGSA) è l’ente legale e l’autorità rappresentativa della Repubblica Islamica dell’Iran per la gestione del traffico attraverso lo Stretto di Hormuz.

Inoltre, la navigazione nell’area designata dello Stretto di Hormuz, i cui confini sono stati precedentemente stabiliti dalle forze armate e dalle autorità della Repubblica Islamica dell’Iran, è soggetta a piena coordinazione con questo ente, e il transito senza autorizzazione sarà considerato illegale.