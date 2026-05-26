Hezbollah: Gli attacchi israeliani hanno dimostrato l'inutilità di negoziati diretti con esso

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, un leader di Hezbollah libanese il cui nome non è stato menzionato, in un'intervista ad Al Jazeera, ha affermato che il regime sionista dal 27 novembre 2024, contrariamente alle dichiarazioni di Washington, ha costantemente violato l'accordo di cessate il fuoco.

Questo funzionario di Hezbollah ha sottolineato che l'escalation degli attacchi e delle azioni del regime israeliano allarga la portata della guerra e dimostra l'inutilità di negoziati diretti.

Ha anche detto che il governo libanese deve prendere una posizione ferma e abbandonare la neutralità di fronte all'escalation degli attacchi del regime sionista.

Un alto funzionario di Hezbollah ha aggiunto che l'escalation degli attacchi del regime israeliano è il risultato della libertà operativa concessa al nemico.