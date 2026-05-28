Il leader di Ansarullah: Il martirio di Awdah ha reso ancora più splendente il curriculum dei mujaheddin al-Qassam

Secondo l’agenzia di stampa ABNA citando il portale di notizie "Al-Ahd", il leader del movimento yemenita Ansarullah, Sayyed Abdulmalik al-Houthi, ha dichiarato che il martirio del comandante jihadista Muhammad Awdah nella battaglia contro il fronte della "miscredenza, crimine e tirannia" ha aggiunto un’altra pagina allo splendente curriculum dei mujaheddin delle brigate al-Qassam.

Il movimento Hamas ha confermato oggi, mercoledì, che il martire Awdah, comandante delle brigate del martire Izz ad-Din al-Qassam (il braccio armato del movimento), è caduto da martire.

Ufficio politico di Ansarullah: L’assassinio del martire Awdah è un altro crimine nel curriculum di Israele

L’ufficio politico del movimento yemenita Ansarullah ha dichiarato che l’assassinio del martire Muhammad Awdah, uno dei comandanti della resistenza palestinese, è un altro crimine nella continua catena di crimini del regime sionista contro il popolo palestinese.

Questo organismo yemenita in una nota ha sottolineato: Questo crimine non indebolirà affatto la volontà e la resilienza dei mujaheddin, anzi, alla luce dei loro grandi sacrifici sulla via di al-Quds (Gerusalemme), la loro coesione e forza aumenteranno.

Il movimento ha anche dichiarato che l’escalation degli attacchi contro il Libano fa parte dei tentativi di fuggire dalle conseguenze delle vittorie dell’asse di resistenza contro sionisti e americani.

L’ufficio politico di Ansarullah, nel lodare la serie di operazioni della resistenza libanese, ha sottolineato: I mujaheddin di Hezbollah con le loro serie di operazioni ed eroismi stanno dando dure lezioni al nemico e gli fanno assaporare l’impotenza e la sconfitta.