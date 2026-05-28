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Pezeshkian: Siamo grati al Pakistan per il suo ruolo costruttivo nella riduzione delle tensioni nella regione

28 maggio 2026 - 10:40
News ID: 1819652
Source: ABNA24
Pezeshkian: Siamo grati al Pakistan per il suo ruolo costruttivo nella riduzione delle tensioni nella regione

Il Presidente del nostro paese, in una conversazione telefonica con il Primo Ministro pakistano, ha ringraziato per il ruolo costruttivo di Islamabad nel sostenere le iniziative diplomatiche e gli sforzi volti a ridurre le tensioni e porre fine ai conflitti.

Secondo l’agenzia di stampa ABNA, Masoud Pezeshkian, Presidente della Repubblica Islamica dell’Iran, e Shehbaz Sharif, Primo Ministro del Pakistan, nel corso di una conversazione telefonica, insieme all’esame dell’ultima situazione delle relazioni bilaterali, hanno scambiato opinioni e consultazioni sulle evoluzioni regionali e sui processi diplomatici in corso.

Il Presidente della Repubblica Islamica dell’Iran, in questa conversazione, congratulandosi con il governo e il popolo amico e fratello del Pakistan per la festa di Eid al-Adha, ha ringraziato per il ruolo costruttivo e responsabile di Islamabad nel sostenere le iniziative diplomatiche e gli sforzi volti a ridurre le tensioni e porre fine ai conflitti e alle crisi in corso nella regione.

Pezeshkian ha inoltre sottolineato l’importanza di continuare la cooperazione e il coordinamento tra i paesi islamici per salvaguardare la stabilità, la sicurezza e gli interessi comuni del mondo islamico.

Il Primo Ministro pakistano, a sua volta, in questa conversazione, trasmettendo gli auguri di Eid al-Adha al Presidente, al governo e al popolo della Repubblica Islamica dell’Iran, ha espresso la speranza che i processi diplomatici in corso portino in un prossimo futuro a risultati finali, efficaci e duraturi, gettando le basi per il rafforzamento della pace, della stabilità e della cooperazione regionale.

Nel prosieguo di questa conversazione telefonica, le due parti, sottolineando la profondità delle relazioni storiche, culturali e fraterne tra Teheran e Islamabad, hanno esaminato le vie per sviluppare e migliorare la cooperazione bilaterale, in particolare nei settori economico, commerciale, dei trasporti e doganale, e hanno sottolineato la necessità di accelerare l’attuazione degli accordi comuni e di sfruttare le capacità esistenti per espandere le relazioni bilaterali.

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