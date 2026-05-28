Pezeshkian: Siamo grati al Pakistan per il suo ruolo costruttivo nella riduzione delle tensioni nella regione

Secondo l’agenzia di stampa ABNA, Masoud Pezeshkian, Presidente della Repubblica Islamica dell’Iran, e Shehbaz Sharif, Primo Ministro del Pakistan, nel corso di una conversazione telefonica, insieme all’esame dell’ultima situazione delle relazioni bilaterali, hanno scambiato opinioni e consultazioni sulle evoluzioni regionali e sui processi diplomatici in corso.

Il Presidente della Repubblica Islamica dell’Iran, in questa conversazione, congratulandosi con il governo e il popolo amico e fratello del Pakistan per la festa di Eid al-Adha, ha ringraziato per il ruolo costruttivo e responsabile di Islamabad nel sostenere le iniziative diplomatiche e gli sforzi volti a ridurre le tensioni e porre fine ai conflitti e alle crisi in corso nella regione.

Pezeshkian ha inoltre sottolineato l’importanza di continuare la cooperazione e il coordinamento tra i paesi islamici per salvaguardare la stabilità, la sicurezza e gli interessi comuni del mondo islamico.

Il Primo Ministro pakistano, a sua volta, in questa conversazione, trasmettendo gli auguri di Eid al-Adha al Presidente, al governo e al popolo della Repubblica Islamica dell’Iran, ha espresso la speranza che i processi diplomatici in corso portino in un prossimo futuro a risultati finali, efficaci e duraturi, gettando le basi per il rafforzamento della pace, della stabilità e della cooperazione regionale.

Nel prosieguo di questa conversazione telefonica, le due parti, sottolineando la profondità delle relazioni storiche, culturali e fraterne tra Teheran e Islamabad, hanno esaminato le vie per sviluppare e migliorare la cooperazione bilaterale, in particolare nei settori economico, commerciale, dei trasporti e doganale, e hanno sottolineato la necessità di accelerare l’attuazione degli accordi comuni e di sfruttare le capacità esistenti per espandere le relazioni bilaterali.