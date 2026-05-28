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Trump minaccia l’Oman con un attacco riguardo allo Stretto di Hormuz

28 maggio 2026 - 10:44
News ID: 1819661
Source: ABNA24
Trump minaccia l’Oman con un attacco riguardo allo Stretto di Hormuz

Il presidente americano, che si trova in un vicolo cieco a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz, ha questa volta minacciato il Sultanato dell’Oman affermando che se tentasse di impedire l’apertura di questa via d’acqua, sarebbe preso di mira.

Secondo l’agenzia di stampa ABNA citando la CNN Arabic, il presidente americano Donald Trump, dichiarando che “lo Stretto di Hormuz sarà aperto a tutti”, ha sostenuto che l’America ne garantirà la protezione.

Ha continuato: L’apertura dello Stretto di Hormuz fa parte dei negoziati in corso con l’Iran.

Trump ha anche avvertito riguardo al ruolo dell’Oman in questa vicenda e ha detto: L’Oman si comporterà come qualsiasi altro paese, altrimenti dovremo “farlo esplodere”.

Rispondendo a una domanda sulla possibilità che accetti un accordo a breve termine che consentirebbe a Iran e Oman di gestire questo passaggio vitale, ha anche risposto: No, questo stretto sarà aperto a tutti.

Il presidente americano ha affermato: Nessuno avrà il controllo delle acque internazionali. Noi ne garantiamo la sicurezza, ma nessuna parte ne prenderà il controllo.

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