Trump minaccia l’Oman con un attacco riguardo allo Stretto di Hormuz

Secondo l’agenzia di stampa ABNA citando la CNN Arabic, il presidente americano Donald Trump, dichiarando che “lo Stretto di Hormuz sarà aperto a tutti”, ha sostenuto che l’America ne garantirà la protezione.

Ha continuato: L’apertura dello Stretto di Hormuz fa parte dei negoziati in corso con l’Iran.

Trump ha anche avvertito riguardo al ruolo dell’Oman in questa vicenda e ha detto: L’Oman si comporterà come qualsiasi altro paese, altrimenti dovremo “farlo esplodere”.

Rispondendo a una domanda sulla possibilità che accetti un accordo a breve termine che consentirebbe a Iran e Oman di gestire questo passaggio vitale, ha anche risposto: No, questo stretto sarà aperto a tutti.

Il presidente americano ha affermato: Nessuno avrà il controllo delle acque internazionali. Noi ne garantiamo la sicurezza, ma nessuna parte ne prenderà il controllo.