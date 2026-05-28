Continuazione dei colpi di precisione e di rappresaglia di Hezbollah contro le posizioni dell’esercito del regime sionista

Secondo l’agenzia di stampa ABNA citando la rete Al Jazeera, Hezbollah in una dichiarazione ha annunciato di aver preso di mira un centro di nuova istituzione dell’esercito del regime israeliano nella località di “Al-Adisa”, nel sud del Libano, con razzi e proiettili d’artiglieria.
La Resistenza islamica ha anche riferito di un attacco con “razzi speciali” contro due raduni di forze dell’esercito del regime israeliano nei dintorni di “Zautar Sharqi” e “Al-Adisa”.
Secondo questa dichiarazione, anche il centro di nuova istituzione dell’esercito del regime sionista sulla “Collina di Al-Uwaida”, nel sud del Libano, è stato preso di mira con razzi speciali.
Hezbollah non ha fornito ulteriori dettagli su questi attacchi né su eventuali perdite.
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