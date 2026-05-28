L’Iran non arretrerà davanti alle sue linee rosse

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ABNA, Ebrahim Azizi, presidente della commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del Parlamento, ha scritto sulla sua pagina personale in uno dei social network: La Repubblica Islamica dell’Iran non arretrerà davanti alle sue linee rosse, inclusi il diritto all’arricchimento, l’uranio arricchito, la gestione dello Stretto di Hormuz e la revoca delle sanzioni.

Azizi ha aggiunto: È chiaro che Trump, per salvarsi da questo vicolo cieco strategico, un giorno usa lo strumento della minaccia e il giorno dopo implora per un accordo.