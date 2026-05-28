La guerra con l’Iran ha esaurito le riserve missilistiche vitali degli Stati Uniti

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ABNA citando la rete i24NEWS, un nuovo rapporto pubblicato dal Center for Strategic and International Studies (CSIS) degli Stati Uniti mostra che l’ampia dipendenza di Washington dalle armi e munizioni statunitensi in Medio Oriente ha ridotto drasticamente una parte delle riserve strategiche difensive del paese e ha sollevato preoccupazioni sulla prontezza militare di Washington per un potenziale scontro nella regione del Pacifico.

Secondo il rapporto, le aziende dell’industria della difesa statunitense hanno bisogno di almeno tre anni per ricostituire le scorte di tre sistemi chiave ampiamente utilizzati nella guerra con l’Iran.

Questa carenza include i missili da crociera a lungo raggio Tomahawk, nonché i missili intercettori dei sistemi di difesa aerea Patriot e THAAD, utilizzati per contrastare droni e missili attaccanti.

Il CSIS ha sottolineato che, sebbene le attuali riserve statunitensi siano ancora considerate sufficienti per continuare il conflitto con l’Iran, la forte riduzione di queste riserve ha creato un pericoloso divario nella deterrenza militare americana in altre regioni.

Il rapporto afferma che i pianificatori militari statunitensi sono preoccupati che, in caso di una possibile guerra con la Cina su Taiwan, queste carenze possano mettere seriamente a rischio la capacità di combattimento e la potenza di fuoco delle forze americane.