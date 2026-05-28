Jihad Islamico: L’assassinio del martire Awdah è una violazione della tregua e una continuazione dei crimini israeliani

Secondo l’agenzia di stampa ABNA citando l’agenzia palestinese Shihab, il movimento palestinese del Jihad Islamico in una nota ha espresso le sue condoglianze al popolo palestinese e alle nazioni islamiche e arabe per il martirio di Muhammad Awdah, soprannominato “Abu Amr”, uno dei comandanti di spicco delle brigate del martire Izz ad-Din al-Qassam, e ha definito il suo assassinio un crimine “vendicativo e codardo” da parte del regime sionista.

Il Jihad Islamico ha dichiarato che questo assassinio, compiuto dall’esercito del regime sionista, è una palese violazione dell’accordo di tregua a Gaza e un totale disprezzo di tutti gli accordi e gli impegni.

Il movimento ha sottolineato: La continuazione della politica di omicidi, attacchi contro aree residenziali sicure e massacro della popolazione di Gaza da parte del regime sionista contraddice gli impegni presi con i mediatori e viola tutte le norme umanitarie e morali – azioni condotte con il pieno sostegno e la partecipazione del governo americano.

Il Jihad Islamico ha anche dichiarato: Il sangue dei martiri del popolo palestinese non farà che rafforzare la determinazione della nazione e della resistenza a difendere i propri diritti, e il sangue dei comandanti e dei mujaheddin servirà da carburante per rafforzare la volontà della resistenza e continuare il percorso di lotta contro gli occupanti, poiché il regime sionista non comprende altra lingua che quella della forza.

Il movimento ha infine espresso le sue condoglianze alle brigate al-Qassam, al movimento Hamas, ai loro leader, membri, mujaheddin e sostenitori per il martirio di Awdah, e ha sottolineato che i crimini del regime sionista non faranno che aumentare la fermezza e la resilienza delle forze di resistenza e costare ancora più caro agli occupanti.