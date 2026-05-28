23 navi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz in coordinamento con la marina dei Guardiani della Rivoluzione Islamica

Secondo l’agenzia di stampa ABNA, l’ufficio relazioni pubbliche della marina dei Guardiani della Rivoluzione Islamica ha dichiarato: Nelle ultime 24 ore, 23 navi – petroliere, portacontainer e altre navi commerciali – dopo aver ottenuto il permesso, in coordinamento e sotto la sicurezza fornita dalla marina dei Guardiani, hanno attraversato lo Stretto di Hormuz.

La marina dei Guardiani ha aggiunto: Il Golfo Persico è uno specchio d’acqua appartenente ai musulmani dei paesi della regione, e l’aggressione e le malefatte dell’esercito terrorista americano sono la causa principale della sua insicurezza in questi giorni. Il controllo intelligente dello Stretto di Hormuz viene effettuato in modo continuo, con fermezza e autorità.