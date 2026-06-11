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Nella prossima guerra, forse il territorio dell'Iran si espanderà

11 giugno 2026 - 10:06
News ID: 1825700
Source: ABNA24
Nella prossima guerra, forse il territorio dell'Iran si espanderà

Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento ha scritto sulla sua pagina personale: «Nella prossima guerra, forse il territorio dell'Iran si espanderà».

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Ebrahim Rezaei, portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento, ha scritto sulla sua pagina in uno dei social network: «Nella guerra dei quaranta giorni, l'estensione delle acque territoriali dell'Iran è aumentata; nella prossima guerra, forse il territorio dell'Iran si espanderà».

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