Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Ebrahim Rezaei, portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento, ha scritto sulla sua pagina in uno dei social network: «Nella guerra dei quaranta giorni, l'estensione delle acque territoriali dell'Iran è aumentata; nella prossima guerra, forse il territorio dell'Iran si espanderà».
11 giugno 2026 - 10:06
News ID: 1825700
Source: ABNA24
Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento ha scritto sulla sua pagina personale: «Nella prossima guerra, forse il territorio dell'Iran si espanderà».
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