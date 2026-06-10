Nuova operazione della resistenza libanese: Pressione sul campo contro il regime sionista

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al-Masirah, i rapporti dal campo sul confine tra Libano e Palestina occupata indicano che le forze della resistenza islamica libanese nelle ultime 24 ore hanno condotto una serie di operazioni mirate contro le posizioni e i movimenti dell'esercito del regime sionista – operazioni che dimostrano la continuazione della guerra di logoramento contro questo regime.

Secondo questo rapporto, i media sionisti hanno riferito di uno scontro armato dopo l'infiltrazione di un combattente della resistenza vicino ai confini settentrionali della Palestina occupata. Secondo queste fonti, l'aggressore dopo aver attraversato il confine è entrato in conflitto con le forze dell'esercito del regime, portando alla chiusura di alcune rotte e all'emissione di ordini di emergenza per i coloni nelle aree di frontiera.

Nel settore della difesa aerea, Hezbollah ha annunciato di aver preso di mira un drone da ricognizione Hermes 450 del regime sionista nel cielo del Libano meridionale e di averlo costretto a ritirarsi – un passo considerato un'indicazione della crescente capacità della resistenza di contrastare le attività aeree di questo regime.

Allo stesso tempo, i media sionisti hanno riferito del ferimento di numerosi militari di questo regime a seguito di un attacco con drone d'attacco appartenente a Hezbollah. Inoltre, dopo l'infiltrazione di un drone nel cielo della Galilea occidentale, le sirene di allarme sono suonate in diverse aree.

Per quanto riguarda gli eventi terrestri, Hezbollah ha annunciato di aver preso di mira con missili il tentativo di avanzamento di un'unità corazzata dell'esercito del regime sionista su uno degli assi di frontiera e di averlo costretto a ritirarsi.