Dichiarazione dei terroristi americani sulla nuova aggressione contro il territorio iraniano

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al Jazeera, il Comando Centrale dell'esercito americano (CENTCOM) ha dichiarato che le forze statunitensi hanno lanciato un nuovo ciclo di attacchi, definiti attacchi difensivi, contro diversi obiettivi in Iran.
Contemporaneamente, un funzionario americano in un'intervista al sito di notizie Axios ha confermato che gli attacchi americani contro l'Iran sono iniziati.
Anche il canale 12 del regime israeliano ha riferito, citando un funzionario americano, che le forze statunitensi hanno iniziato i loro attacchi contro obiettivi in Iran.
Al Jazeera ha anche annunciato che è in corso un nuovo ciclo di attacchi militari americani contro obiettivi all'interno dell'Iran.
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