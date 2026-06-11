Il tentativo di Trump di aggirare i democratici; Richiesta di approvazione di un budget da 350 miliardi

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al Jazeera, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti che a causa delle sue politiche interventiste e dell'aggressione contro l'Iran ha confrontato l'esercito americano con costi esorbitanti, ha chiesto ai rappresentanti del suo partito al Congresso di approvare rapidamente il disegno di legge sul budget supplementare del Pentagono da 350 miliardi di dollari.

Per neutralizzare la forte e unanime opposizione dei democratici all'aumento del budget militare, Trump ha chiesto ai repubblicani di far avanzare questo enorme pacchetto finanziario attraverso il processo della legge di "riconciliazione di bilancio".

Questa richiesta di Trump si inserisce negli sforzi della Casa Bianca per garantire il budget della difesa senza precedenti di 1.500 miliardi di dollari per l'anno 2027, di cui 350 miliardi dovrebbero essere approvati attraverso il processo rapido di "riconciliazione di bilancio" senza la necessità di una maggioranza qualificata al Senato.

Questo meccanismo speciale consente al partito di governo di approvare il disegno di legge ottenendo solo la maggioranza semplice dei voti, senza bisogno di raggiungere la soglia dei 60 voti al Senato.

Quasi tutti i rappresentanti del Partito Democratico si sono opposti a questa iniezione di 350 miliardi di dollari nell'apparato militare americano e la considerano un fattore che aggrava il deficit di bilancio del paese.