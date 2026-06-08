Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al-Mayadeen, mentre Axios citando un funzionario militare americano affermava che l'esercito americano non aveva partecipato all'aggressione del regime sionista contro l'Iran, il giornale in lingua ebraica Israel Hayom citando una fonte ha riportato che il regime sionista ha coordinato la sua aggressione contro l'Iran con l'America.

In precedenza, Trump aveva affermato che in una telefonata con Netanyahu gli aveva chiesto di non rispondere alla risposta missilistica dell'Iran alla violazione della tregua, ma fonti sioniste hanno riportato un'aggressione di questo regime contro il nostro paese.

Il sito sionista Walla ha anche affermato che l'aeronautica del regime sionista ha preso di mira più di 10 località, inclusi i sistemi di difesa aerea e i missili balistici dell'Iran.