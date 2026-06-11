Sana'a: Gli attacchi americani all'Iran spingono la regione verso una grande guerra

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando la rete Al-Masirah, il Ministero degli Esteri del governo di Sana'a ha sottolineato in una dichiarazione: La continuazione dell'aggressione americana contro l'Iran spingerà la regione verso una guerra più ampia che avrà conseguenze pericolose per la regione e per il mondo.

Il ministero ha anche avvertito che la continuazione di questi attacchi potrebbe avere gravi effetti sulla sicurezza, sul commercio internazionale e sui mercati del petrolio e dell'energia, e minacciare la stabilità dell'economia mondiale.

Alla fine di questa dichiarazione si legge: La Repubblica Islamica dell'Iran gode del legittimo diritto all'autodifesa, alla sovranità nazionale e all'integrità territoriale, e ha il diritto di rispondere a qualsiasi aggressione che prenda di mira la sua sicurezza e stabilità.