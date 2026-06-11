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Sana'a: Gli attacchi americani all'Iran spingono la regione verso una grande guerra

11 giugno 2026 - 10:06
News ID: 1825701
Source: ABNA24
Sana'a: Gli attacchi americani all'Iran spingono la regione verso una grande guerra

Lo Yemen ha messo in guardia sulle conseguenze della continuazione degli attacchi americani contro la Repubblica Islamica dell'Iran.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando la rete Al-Masirah, il Ministero degli Esteri del governo di Sana'a ha sottolineato in una dichiarazione: La continuazione dell'aggressione americana contro l'Iran spingerà la regione verso una guerra più ampia che avrà conseguenze pericolose per la regione e per il mondo.

Il ministero ha anche avvertito che la continuazione di questi attacchi potrebbe avere gravi effetti sulla sicurezza, sul commercio internazionale e sui mercati del petrolio e dell'energia, e minacciare la stabilità dell'economia mondiale.

Alla fine di questa dichiarazione si legge: La Repubblica Islamica dell'Iran gode del legittimo diritto all'autodifesa, alla sovranità nazionale e all'integrità territoriale, e ha il diritto di rispondere a qualsiasi aggressione che prenda di mira la sua sicurezza e stabilità.

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