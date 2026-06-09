Lapid: Abbiamo fallito in Iran, Libano, Gaza e Cisgiordania

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando Anadolu, Yair Lapid, capo dell'opposizione nei territori occupati, riferendosi all'aggressione contro l'Iran, ha sottolineato che questo attacco non contribuisce a nessuno degli obiettivi strategici di Tel Aviv. Con questo attacco, né il sistema iraniano è crollato, né il programma missilistico e nucleare di questo paese è stato distrutto, né Hezbollah è stato annientato.

Ha aggiunto che il gabinetto Netanyahu manda i sionisti nei rifugi, chiude le scuole e paralizza l'economia senza aver realizzato alcun obiettivo strategico.

Lapid ha detto che il gabinetto non dà alcuna spiegazione ai sionisti sullo scopo di questo attacco — non perché sia segreto, ma perché non ha giustificazione. Non ci si può fidare delle attuali autorità perché hanno fallito a Gaza, in Libano e in Iran, e attualmente stanno fallendo anche in Cisgiordania.