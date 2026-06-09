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Lapid: Abbiamo fallito in Iran, Libano, Gaza e Cisgiordania

9 giugno 2026 - 10:14
News ID: 1824679
Source: ABNA24
Lapid: Abbiamo fallito in Iran, Libano, Gaza e Cisgiordania

Il capo della corrente di opposizione nel regime sionista ha criticato duramente l'operato del gabinetto Netanyahu riguardo all'aggressione contro l'Iran.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando Anadolu, Yair Lapid, capo dell'opposizione nei territori occupati, riferendosi all'aggressione contro l'Iran, ha sottolineato che questo attacco non contribuisce a nessuno degli obiettivi strategici di Tel Aviv. Con questo attacco, né il sistema iraniano è crollato, né il programma missilistico e nucleare di questo paese è stato distrutto, né Hezbollah è stato annientato.

Ha aggiunto che il gabinetto Netanyahu manda i sionisti nei rifugi, chiude le scuole e paralizza l'economia senza aver realizzato alcun obiettivo strategico.

Lapid ha detto che il gabinetto non dà alcuna spiegazione ai sionisti sullo scopo di questo attacco — non perché sia segreto, ma perché non ha giustificazione. Non ci si può fidare delle attuali autorità perché hanno fallito a Gaza, in Libano e in Iran, e attualmente stanno fallendo anche in Cisgiordania.

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