Gharibabadi: L’Iran è il vincitore della guerra di un anno contro gli aggressori

Secondo un rapporto dell’agenzia di stampa ABNA, Kazem Gharibabadi, in un messaggio in occasione del primo anniversario della guerra dei 12 giorni e onorando la memoria dei martiri di questa guerra, ha scritto: Un anno fa, in quella mattina in cui il nemico americano-sionista pensava che con pochi colpi avrebbe potuto spezzare la volontà di una nazione, alcuni nomi sono diventati per sempre immortali nella storia dell’Iran.

Ha aggiunto: Il regime sionista, che per la propria sopravvivenza ha bisogno di assassinare comandanti e scienziati di un paese indipendente, cerca la forza non sul campo, ma nella disperazione, nell’aggressione e nel crimine.

Il vice ministro per gli Affari giuridici e internazionali del Ministero degli Esteri ha proseguito: È passato un anno, l’Iran non è stato sconfitto, non si è ritirato e la sua volontà non si è indebolita, ma ha ottenuto vittorie brillanti contro i suoi nemici. Il frutto del sangue dei martiri, del sacrificio dei comandanti e degli scienziati, e delle sagge misure del leader martire e portabandiera dell’onore dell’Iran, è un Iran più saldo, più consapevole e più determinato che mai.