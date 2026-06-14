Secondo un rapporto dell’agenzia di stampa ABNA, Maureen Dowd, scrittrice americana, nella sua rubrica sul New York Times ha scritto che il caso di Jeffrey Epstein, il miliardario condannato per reati sessuali, continua a imporre un pesante fardello politico su Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, e sul suo governo, e tutti i tentativi della Casa Bianca di distogliere l’attenzione da esso finora sono falliti.

La scrittrice, iniziando con un’introduzione ironica sulla diffusione della credenza nella stregoneria e nella magia nella cultura popolare americana, scrive che Trump potrebbe aver bisogno di un “incantesimo” per liberarlo dal fantasma di Epstein.

Secondo il New York Times, gran parte dell’opinione pubblica americana crede che i fatti completi riguardanti Epstein non siano ancora stati rivelati, e ci sono molte ambiguità riguardo alle sue relazioni e alla sua vasta rete di conoscenti.

La scrittrice, sottolineando la mancanza di trasparenza e le continue ambiguità in questo caso, scrive che la precedente relazione tra Epstein e il presidente rende difficile per Trump liberarsi di questo caso o convincere l’opinione pubblica della sua insignificanza.