L’accordo Iran-America al centro delle consultazioni dei ministri degli Esteri di Arabia Saudita e Pakistan

Secondo un rapporto dell’agenzia di stampa ABNA che cita l’agenzia di stampa saudita “WAS”, il principe Faisal bin Farhan bin Abdullah, ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, in una telefonata con Muhammad Ishaq Dar, vice Primo Ministro e ministro degli Esteri del Pakistan, ha discusso gli ultimi sviluppi regionali e gli sforzi in corso in questo ambito.

Il riferimento di “WAS” si riferisce agli sforzi di mediazione del Pakistan per raggiungere un memorandum d’intesa tra Iran e America, in corso da diverse settimane.

Ishaq Dar poche ore fa ha anche parlato al telefono con il suo omologo egiziano Badr Abdelaty di un possibile accordo tra Iran e America.

Shehbaz Sharif, il Primo Ministro pakistano, poche ore fa ha espresso una posizione sull’Iran.

Il Primo Ministro pakistano, esprimendo la sua previsione, ha detto: “Non siamo mai stati così vicini a un accordo di pace, e probabilmente sarà finalizzato entro 24 ore. Ci stiamo preparando per la cerimonia di firma elettronica dell’accordo di pace tra America e Iran non appena sarà finalizzato. America e Iran hanno raggiunto un accordo su un quadro per un accordo di pace che porrà fine a mesi di conflitto in Medio Oriente. Iran e America hanno raggiunto il testo finale dell’accordo di pace.”

D’altra parte, il ministro degli Esteri pakistano Muhammad Ishaq Dar ha parlato oggi, sabato, al telefono con il ministro degli Esteri svizzero.

Ha accolto con favore i lodevoli progressi verso un’intesa tra Iran e America e ha espresso la speranza che gli sforzi dell’America e dell’Iran contribuiscano alla realizzazione della pace e della stabilità nella regione.