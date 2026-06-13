Axios: Gli USA preoccupati per il ruolo di disturbo di Netanyahu nell'accordo con l'Iran

Secondo quanto riportato dal corrispondente di ABNA, il sito di notizie Axios citando fonti e funzionari americani ha riferito che a Washington c'è preoccupazione che Benjamin Netanyahu, primo ministro del regime sionista, giochi un ruolo di disturbo anche se l'accordo dovesse essere finalizzato.

Questo sito di notizie ha anche accennato ai dettagli della telefonata di giovedì sera tra Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, e Netanyahu e ha aggiunto che in questa telefonata Trump ha detto a Netanyahu che "l'accordo con l'Iran è 'eccellente' ed è giunto il momento di porre fine alla guerra".

Secondo il rapporto di Axios, Trump ha affermato a Netanyahu che si aspetta che l'accordo con l'Iran venga finalizzato nei prossimi giorni.

Un funzionario americano ha detto ad Axios che Netanyahu durante questa chiamata ha capito di non poter impedire a Trump di raggiungere un accordo con l'Iran.

È stato anche riferito che il messaggio di Trump sui social media riguardo al raggiungimento di un accordo con l'Iran ha colto di sorpresa Netanyahu.

Axios ha riferito citando un'altra fonte che Netanyahu si è ritrovato fuori dal processo negoziale e ha contattato i suoi alleati a Washington per ottenere informazioni.

Nel frattempo, un funzionario americano ha detto ad Axios: "La Casa Bianca è fiduciosa che Israele alla fine accetterà il cessate il fuoco."

Questo rapporto ha anche affermato, citando fonti, che Trump negli ultimi momenti ha impedito l'esecuzione di attacchi su larga scala da parte di Israele contro le infrastrutture e gli impianti energetici dell'Iran.

Un funzionario americano ha infine dichiarato in un'intervista ad Axios: "Se Hezbollah lancia un missile contro Israele e l'Iran continua a fornire armi a questo gruppo, tale azione sarebbe contraria alle disposizioni dell'accordo."