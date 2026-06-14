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Pakistan: La cerimonia di firma dell’accordo America-Iran si terrà a Islamabad

14 giugno 2026 - 11:11
News ID: 1826955
Source: ABNA24
Pakistan: La cerimonia di firma dell’accordo America-Iran si terrà a Islamabad

Un portavoce del ministero degli Esteri pakistano ha annunciato: Domani Islamabad ospiterà la cerimonia di firma elettronica del memorandum d’intesa tra Iran e America.

Secondo un rapporto dell’agenzia di stampa ABNA che cita Al Jazeera, il portavoce del ministero degli Esteri pakistano ha annunciato oggi, sabato: “Domani Islamabad terrà una cerimonia con tecnologia video per la firma elettronica dell’accordo di pace tra America e Iran.”

Tuttavia, il portavoce del ministero degli Esteri del nostro paese (Iran) aveva precedentemente, commentando la possibilità di un viaggio della delegazione negoziale iraniana a Ginevra o Islamabad entro i prossimi due giorni per finalizzare il presunto memorandum d’intesa di Islamabad, dichiarato: “Per quanto riguarda i tempi esatti della firma, dobbiamo aspettare; anche se non abbiamo programmi di viaggio a Ginevra o altrove nei prossimi uno o due giorni.”

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