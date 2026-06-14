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L’accordo con l’Iran non ha realizzato nessuno degli obiettivi di Netanyahu

14 giugno 2026 - 11:09
News ID: 1826952
Source: ABNA24
L’accordo con l’Iran non ha realizzato nessuno degli obiettivi di Netanyahu

Un esponente dell’opposizione del regime sionista, criticando l’attuale processo di accordo tra Iran e America, ha riconosciuto che questo accordo non corrisponde agli obiettivi che Netanyahu aveva tracciato per la guerra.

Secondo un rapporto dell’agenzia di stampa ABNA che cita la rete Al-Mayadeen, Yair Lapid, il capo dell’opposizione del regime israeliano, ha dichiarato che l’accordo che si sta attualmente formando non realizza nessuno degli obiettivi bellici stabiliti dal gabinetto di Benjamin Netanyahu, il primo ministro del regime.

Diversi altri funzionari sionisti, esprimendo preoccupazione per l’accordo dell’Iran con l’America, hanno detto al Canale 12 del regime israeliano che questo accordo mette in pericolo i più profondi interessi di sicurezza di Israele.

Queste preoccupazioni hanno anche portato il piccolo gabinetto di sicurezza del regime israeliano a tenere una riunione domani sera.

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