L’accordo con l’Iran non ha realizzato nessuno degli obiettivi di Netanyahu

Secondo un rapporto dell’agenzia di stampa ABNA che cita la rete Al-Mayadeen, Yair Lapid, il capo dell’opposizione del regime israeliano, ha dichiarato che l’accordo che si sta attualmente formando non realizza nessuno degli obiettivi bellici stabiliti dal gabinetto di Benjamin Netanyahu, il primo ministro del regime.
Diversi altri funzionari sionisti, esprimendo preoccupazione per l’accordo dell’Iran con l’America, hanno detto al Canale 12 del regime israeliano che questo accordo mette in pericolo i più profondi interessi di sicurezza di Israele.
Queste preoccupazioni hanno anche portato il piccolo gabinetto di sicurezza del regime israeliano a tenere una riunione domani sera.
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