Ministro libanese: Gli attacchi israeliani hanno causato 20 miliardi di dollari di danni

Secondo quanto riportato dal corrispondente di ABNA citando Sputnik, Amer al-Bissat, ministro dell'Economia libanese, ha sottolineato ieri che lo sfollamento del popolo libanese a seguito degli attacchi del regime sionista ha posto un pesante fardello economico sulle spalle del paese.

Ha aggiunto che lo sfollamento dei cittadini libanesi costa al governo almeno 90 milioni di dollari al mese. L'economia di questo paese oggi subisce pesanti colpi a causa della guerra.

Al-Bissat ha dichiarato che le devastazioni causate dagli attacchi del regime sionista contro le regioni meridionali del Libano hanno causato danni per un valore di 20 miliardi di dollari. Altri effetti negativi come l'aumento della disoccupazione e la chiusura di aziende e fabbriche derivano da questi attacchi.

Ha specificato che il 28 per cento del settore della produzione agricola è stato fermato e anche il settore del turismo ha subito 2 miliardi di dollari di danni. L'economia libanese è tornata al punto zero.