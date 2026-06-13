Rappresentante di Hezbollah: La tregua in Libano fa parte dell'intesa tra Iran e USA

Secondo quanto riportato dal corrispondente di ABNA, "Hassan al-Haj Hassan", membro della fazione "Fedeltà alla Resistenza" nel parlamento libanese, in un'intervista ad Al Jazeera ha dichiarato: "Quello che ci è stato chiaramente comunicato dall'Iran è che anche il Libano è incluso nell'accordo di cessate il fuoco."

Ha aggiunto: "Funzionari iraniani ci hanno informato che Israele, in base all'accordo, si ritirerà dai territori libanesi."

Al-Haj Hassan ha sottolineato: "Non accettiamo in alcun modo il ritorno alla situazione precedente al 2 marzo 2026, e Israele non ha alcun diritto di rimanere sulle nostre terre."

Ha anche detto: "Israele e gli USA devono rispettare i loro impegni prima di qualsiasi altra parte, perché sono queste due parti a violare gli accordi."

Il rappresentante di Hezbollah ha concluso dichiarando: "Hezbollah non può assumere un impegno a meno che il nemico non rispetti anch'esso i suoi impegni."